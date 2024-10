Alternanza scuola-lavoro: stage in Irlanda per l'Arimondi-Eula

È in partenza il gruppo di 15 studenti del triennio dell'Arimondi-Eula che parteciperà ad uno stage di alternanza scuola-lavoro in Irlanda, a Dublino, di due settimane, dal 9 al 23 ottobre.

Gli alunni, appartenenti ai corsi Geometri e Periti di Savigliano e Racconigi, prenderanno parte all'iniziativa grazie ad un finanziamento PON (Programma Operativo Nazionale) vinto dalla scuola con il progetto “AE…ESPERIENZE DI PCTO IN EUROPA”.

Il soggiorno, che prevede l'alloggio presso famiglie ospitanti, è gratuito per i ragazzi. Tra le attività che gli studenti saviglianesi e racconigesi svolgeranno ci sono corsi di lingua inglese, laboratori, visite aziendali e sul territorio: un modo per migliorare la conoscenza della lingua straniera e per avvicinarsi ad una realtà lavorativa, ma anche sociale e culturale, diversa e stimolante.

Accompagnano i ragazzi la prof. Valentina Bosio, architetto e insegnante tecnico di Progettazione, e la prof. Luisiana Misantoni, docente di inglese. Al termine dell'esperienza saranno riconosciute agli studenti 60 ore di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex alternanza scuola lavoro). Il progetto è stato curato dalla vicepreside di Istituto Mara Mancardo. Venerdì scorso la scuola ha incontrato le famiglie degli studenti partecipanti spiegando i dettagli dell’iniziativa. "C'è grande entusiasmo - dice il preside Luca Martini - penso che per i nostri giovani sarà davvero una bella esperienza". "Lo stage svolto all' estero - conclude la prof. Cristina Audisio responsabile dei corsi tecnici dì Savigliano - potrà essere anche presentato alla commissione dell'esame di maturità".

