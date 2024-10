Concorso Lingotto Musica: tra i giovani fruitori di musica dal vivo trionfa una giovane saluzzese

La vittoria del concorso indetto dall’Associazione Lingotto Musica è stata soltanto la coronazione di un percorso iniziato in prima superiore. Ormai da diversi anni, il Liceo Bodoni a indirizzo classico offre ai suoi studenti la possibilità di frequentare un corso quadriennale di Cultura Musicale. Per prendervi parte non è necessaria la padronanza di uno strumento, ma servono la voglia di mettersi in discussione e la curiosità di approcciarsi a generi spesso poco conosciuti e apprezzati dai giovani, tra tutti la musica classica. Infatti, l’obiettivo delle lezioni tenute dal professor Diego Ponzo è quello di sviluppare uno spirito critico e fornire le giuste conoscenze per poter elaborare dei giudizi consapevoli su composizioni, canzoni, rappresentazioni. Il modo migliore per mettere in pratica questi insegnamenti è coinvolgere in maniera attiva i ragazzi attraverso progetti interdisciplinari, incontri con musicisti e uscite didattiche a teatro.



Una peculiarità di questo corso è proprio la vasta proposta di uscite per vedere dal vivo le opere dei grandi compositori del passato e del presente, offrendo così delle occasioni fuori dal comune e non sempre alla portata di tutti. I ricordi migliori che ho di questi anni sono legati a tali gite, trascorse coi miei compagni: al Teatro Regio di Torino, al Teatro Carlo Felice di Genova, all’Arena di Verona Roma e perfino al Tetro alla Scala di Milano. Grazie a ciò ho imparato che la musica, se condivisa, è molto più potente!



Di recente, mi è stato comunicato di aver vinto un concorso allargato a tutti gli studenti che avessero assistito ad un concerto presso il Lingotto di Torino, purché di età inferiore ai 25 anni. La richiesta era quella di scrivere le proprie riflessioni riguardo lo spettacolo a cui si aveva assistito. Ho scelto di partecipare, riportando le mie impressioni sulla musica dal vivo di cui sono stata spettatrice con la scuola lo scorso 20 Marzo: il concerto tenuto dal Barbican Quartet e dedicato a Mozart e Beethoven; senza questo corso non avrei avuto né la possibilità né gli strumenti, anche solo per provare a partecipare al concorso.

Ora, mentre vivo il mio ultimo anno di Liceo, so di aver avuto un’occasione di crescita culturale in più, che mi aiuterà a scegliere concerti e spettacoli nel mio prossimo percorso universitario... perché, onestamente, non potrei più farne a meno!