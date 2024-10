Pallavolo Alba: al via una nuova stagione con tante novità e rinnovato entusiasmo

La Pallavolo Alba si presenta ai nastri di partenza di questa stagione 2024/25 rinnovata e piena di entusiasmo.

Rinnovata nel consiglio direttivo, composto dal nuovo presidente Paolo Manera che è stato eletto dopo 35 anni di incarico da parte di Fulvio Trosso (il quale rimane nel direttivo come dirigente e presidente onorario) oltre al Vicepresidente Francesco Mastrocola, uniti insieme a tutti i dirigenti nel voler garantire la miglior crescita possibile ai propri giovani atleti oltre ad un futuro vincente alla società.

Per questo motivo la dirigenza ha deciso di ripartire dalla Serie D con un gruppo di ragazzi albesi, per la quasi totalità Under 20, tutti cresciuti nel proprio settore giovanile.

Un gruppo che avrà l'onore e l'onere di rappresentare la pallavolo albese maschile in Piemonte; ai coach Ivan Oliva e Federico Torrengo il compito di farli crescere come atleti e come squadra.

Si inizia la nuova stagione in casa al PalaLanghe sabato 12 ottobre alle 20:30 contro Val Chisone.

Grande attenzione è stata riservata soprattutto al settore giovanile, con l'arrivo del nuovo Direttore Tecnico Roberto Ceriotti, figura di grande esperienza e professionalità al quale la società ha dato l'incarico di guidare tutte le squadre (Under 17, Under 15 e Under 13) coadiuvato da un team di aiuto allenatori di tutto rispetto. Da questo bacino usciranno sicuramente molti elementi che saranno sicuramente i futuri protagonisti della prima squadra.

Sempre il nuovo Direttore Tecnico gestirà l'importante lavoro di promozione della pallavolo nelle scuole elementari e medie di Alba, Langhe e Roero, in un'ottica di collaborazione costante con il territorio albese cercando di appassionare sempre più atleti a questo bellissimo sport.

Si tratta di un progetto che guarda al futuro, che vuole ampliare una famiglia già molto coesa, pronta ad accogliere tutti coloro che vogliano provare a praticare questo bellissimo sport.

Per chi volesse ulteriori informazioni può contattare Paolo al 380 524 5452 o mandare una mail a comunicazionepallavoloalba@live.com, mentre per chi vorrà seguire le squadre appuntamento in palestra e sui rinnovati social per essere sempre aggiornati.