A Milano, il cuore pulsante dell'export italiano, istituzioni, imprese e professionisti si riuniscono a Palazzo Reale l'11 ed il 12 ottobre

L'Italia delle Istituzioni, della Diplomazia, delle Imprese, delle PMI, delle Professioni e dei Corpi Intermedi si incontra a Milano, a Palazzo Reale, l'11 ed il 12 ottobre. Il Forum Italiano dell'Export in grande stile si presenta nella Città Meneghina.

Grandi nomi dell'Imprenditoria Italiana: Quadrino, Farinetti, Benetton, Damiani, ed ancora, Caprotti, Mareschi Danieli, Teodorani Fabbri, Manes.

Grandi nomi della Diplomazia Italiana, come Terracciano, Trombetta, De Luca, Monti, ed ancora le professioni con Grande Stevens, Gubitosi, Fondi di Investimento AZIMUT, Venture Capital, TNT Project, Banche come DESIO, BAPR, ExtraBanca, Corpi Intermedi come Coldiretti, Confagricoltura. Top Manager, come Quadrino, Marini. Istituzioni, come Pontecorvo di Leonardo, Guidesi della Regione Lombardia, Conte e Cappello del Comune di Milano, l'Ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema.

Il Forum dell'Export si presenta nel vestito migliore l'11 ed il 12 Ottobre nel salotto della Città Meneghina, Palazzo Reale e la Sala delle Otto Colonne. Un luogo Inconico quanto identificativo della Bellezza e dell'Eleganza italiana.





Lorenzo Zurino Fondatore, anima e Presidente del Forum dell'Export, entusiasta della grandissima attenzione data dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dal tessuto economico della Città: "Questa Città è una meraviglia di energia e potenza, il cuore pulsante di un Paese bellissimo, l'Italia.

Attiva, volenterosa, devota al lavoro ed alla voglia di fare! Sono particolarmente felice di essere milanese di adozione, ospite di questa stupenda Città e ringrazio davvero a nome mio e del CDA del Forum tutti gli attori di questa bellissima iniziativa che ci vedrà impegnati l'11 ed il 12 ottobre a Palazzo Reale".