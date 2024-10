Addio a Nicholas Pryor, è morto l'attore della serie 'Beverly Hills 90210'

(Adnkronos) - L'attore statunitense Nicholas Pryor, che ha vestito i panni del padre di Tom Cruise nel film 'Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano' (1983) e quello di Robert Downey Jr. in 'Al di là di tutti i limiti' (1987), è morto lunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all'età di 89 anni in seguito a un tumore. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Susan Tolar Walters, che ha dichiarato: "Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà".

Nicholas Pryor, pseudonimo di Nicholas David Probst, nato a Baltimora il 28 gennaio 1935, ha anche interpretato il padre del personaggio di Kathleen Robertson nel telefilm 'Beverly Hills 90210' per 26 episodi dal 1994 al 1997. Dal 1997 al 2002 l'attore ha recitato nello spinoff di 'General Hospital', 'Port Charles', interpretando l'ex spia Victor Collins. La sua carriera nelle soap opera ha compreso ruoli in 'Destini' e 'La valle dei pini' ed è apparso in episodi dei telefilm 'Cuore e batticuore', 'La famiglia Bradford', 'La valle dell'Eden' e 'La signora in giallo', oltre che nelle serie 'Falcon Crest', 'La casa nella prateria' e 'La signora del West'.

Sul grande schermo, Pryor è stato lo sfortunato marito di Barbara Feldon in 'Smile' (1975) di Michael Ritchie; il professore universitario fumatore di pipa che viaggia con Michael Sarrazin in auto in 'La corsa più pazza del mondo' (1976) di Charles Bail; il direttore di un museo che incontra la sua fine in un cantiere ferroviario in 'La maledizione di Damien' (1978) di Don Taylor (1978). Tra gli altri film, l'attore è apparso con piccoli ruoli in 'Uno sconosciuto alla porta' (1990) , 'Hoffa - Santo o mafioso?' (1992), 'L'ultimo appello' (1996), 'Lo scapolo d'oro'(1999), 'Danni collaterali' (2002) e 'Doctor Sleep' (2019).