Manovra, Meloni posta video: "Falso che aumentiamo le tasse, le abbassiamo"

(Adnkronos) - "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Voglio essere chiara: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un video postato su Facebook dopo che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha evocato "sacrifici" (chiarendo comunque che "li farà chi in questo momento può permettersi di farli") e annunciato la revisione delle rendite catastali per chi ha ristrutturato casa.

"Nonostante dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali e ulteriori imposte - scandisce Meloni -, noi resteremo fedeli al nostro impegno che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici".