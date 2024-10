Report dal Libano

Cosa sta succedendo in Libano, e in Palestina? Come si vive e si prova a sopravvivere in un territorio di guerra? Esistono vie di uscita ad una situazione che vede fallire le mediazioni internazionali?

Venerdì 11 alle 21 a Narzole, presso casa Balocco (ingresso davanti alla chiesa patronale), Virginia Sarotto, cooperante della ong ARCS Culture Solidali che segue progetti nelle zone attualmente martoriate dalla guerra, attivista e appena rientrata da Beirut, proverà a dare risposta a queste e altre domande per ampliare la nostra conoscenza dell'attuale situazione in Medio Oriente e in particolar modo di un paese complesso e multiculturale come il Libano.

Ma chi è Virginia Sarotto? Laureata in filosofia e relazioni internazionali, inizia a lavorare come ricercatrice presso l’Università di Bologna e operatrice sociale in una struttura di accoglienza per persone rifugiate e richiedenti asilo. Attivista per i diritti umani, nel 2018 entra nel coordinamento dell’associazione Hayat a Bologna, che sviluppa progetti socio-educativi e culturali tra Italia e Turchia. Dopo 4 anni di lavoro di comunità e coordinamento di diversi progetti con Hayat, nel 2023 si trasferisce in Libano per svolgere il servizio civile con la ong ARCS Arci Culture Solidali, dove lavora a progetti di educazione, sviluppo economico e protezione dei diritti. Da giugno 2024 è project manager e capo progetto nella sede ARCS di Beirut.

Sarà una serata intensa, una grande opportunità per chi non vuole fermarsi al racconto mediatico delle terribili vicende attualmente in corso in Medio oriente, ma vuole comprendere meglio, in modo oggettivo e senza pregiudizi, che cosa sta accadendo e perché ci riguarda tutti e tutte.