Tiro con l'arco: Arclub Fossano al Trofeo Coni con Federico Viglietta

Domenica 6 ottobre a Palermo si è conclusa la finale Nazionale di tiro con l'arco Trofeo Coni.

La regione Piemonte, classificata all'ottavo posto, era rappresentata da quattro atleti accompagnati dal tecnico regionale Gabriella Sasia: Scandone Noemi, Bassano Aurora, Paesante Alessandro ed il portacolori dell'Arclub Fossano Viglietta Federico.

L' Arclub Fossano ha ottenuto risultati eccezionali alla prima gara indoor della stagione di tiro con l'arco, disputata il 5 e 6 ottobre a Frabosa Sottana.

La competizione, organizzata dal Gruppo Arcieri Monregalesi, si è svolta alla distanza di 18 metri e ha visto l'Arclub salire sul podio per 15 volte in diverse divisioni e classi. Nella divisione Arco Olimpico: Giovanni Streri ha vinto nella classe juniores, mentre Domenico Fruttero si è classificato terzo. Con l'aiuto di Andrea Erconi Van Than, la squadra ha conquistato il primo posto.

Beatrice Streri ha ottenuto il terzo posto nella classe ragazzeNella classe Giovanissimi podio tutto con i colori dell'Arclub: Nicolò Bertero 1°, Giacomo Rovera 2° e Davide Busà 3° ed insieme primi di squadra. Hanno gareggiato anche, disputando una buona gara, Rovera Tommaso, Barbero Raffaele, Rovera Filippo e Buggiafreddo Luca. Nella classe Giovanissime: Giulia Rivoira ha vinto il 1°posto, seguita da Irene De Carlo al 2°.

Nella divisione Compound: Ivano Rivoira si è classificato 2° nella classe seniores, seguito da Federico Barbero 3°. Insieme a Fabio Coraglia, hanno conquistato il 1°posto a squadre. Ottima gara di Osvaldo Rocchia che ha vinto il 1° posto nella classe Master.

Nella divisione Arco Nudo: Rosanna Mellano classe seniores ha impressionato tutti in una gara straordinaria, con 524 punti sale sul gradino più alto del podio. Questi risultati dimostrano l'eccellente preparazione degli atleti dell'Arclub Fossano , che si sono distinti in numerose divisioni e classi.