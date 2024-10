Ultimo week end di festa al Paulaner Oktoberfest Cuneo

Domani, giovedì 10 ottobre, sul palco del padiglione principale del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” si terrà l’ultimo appuntamento con le tribute band con la “Cipo Sugar band”, un vero show ispirato a Zucchero. Venerdì 11 ottobre, invece, le guest star saranno gli Elemento 90 nel padiglione principale e, direttamente da Radio 105, sul palco dell’area garden arriveranno Dj Martin Klein e Roby Giordana. Ancora una volta tanta buona musica farà da cornice ai festeggiamenti bavaresi con i Kuni Kumpel che presidieranno ogni sera il padiglione principale, lasciando spazio anche alla musica e alle esibizioni di tante band del territorio e tanti ospiti internazionali.

Saranno tantissime, dunque, le occasioni per brindare all’ultima settimana della VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta), fino a domenica 13 ottobre 2024, il giovedì e il venerdì dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 11.

Giovedì 10 ottobre, la terza e ultima settimana della manifestazione prenderà il via con le proposte di Radio Piemonte Sound nell’area garden, dalle 19, e dalle 23 sul palco del padiglione principale, ci sarà la “Cipo Sugar band” dedicata al sound di Zucchero Fornaciari, oltre al consueto rendez-vous con i padroni di casa, i Kuni Kumpel.

Venerdì 11 ottobre, Dj Martin Klein e Roby Giordana saranno i grandi ospiti da Radio 105 che saliranno sul palco dell’area garden dalle 23 mentre, nel padiglione principale, oltre ai Kuni Kumpel, gli Elemento 90 ricorderanno i mitici anni ’90, dalle 23.30 e, a seguire, l’intrattenimento di Dj Alessandro Schiffer.

Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 14, invece, l’area garden sarà animata con la baby dance per poi, alle 16, lasciare il posto allo spettacolo dell’ASD Cuneo Pole Academy, seguita da dj set con Radio Piemonte Sound e, dalle 23, Dj Reghe. Nel padiglione principale, invece, prima i Kuni Kumpel poi, dalle 23, i Settesotto faranno scatenare gli ospiti dell’ultimo sabato sera della manifestazione.

Dalle 19 a mezzanotte, all’ingresso dell’area Oktoberfest, si terrà l’iniziativa “Un soffio ti può salvare la vita”, in cui, grazie alla presenza del doppio ambulatorio infermieristico mobile “Specchio Bus” e di personale medico volontario, i Carabinieri insieme ai volontari di Fondazione Specchio dei tempi-La Stampa, in collaborazione con Federfarma, sensibilizzeranno i presenti sui rischi della guida in stato di ebbrezza, invitandoli ai test di prevenzione. Un equipaggio del nucleo radiomobile dell’Arma parteciperà all’attività esclusivamente in chiave preventiva. L’alcool test potrà essere eseguito in modo autonoma con il test monouso oppure, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare l’etilotest all’interno dello “Specchio Bus” con l’aiuto di personale sanitario.

Domenica 13 ottobre, a celebrare l’ultima domenica di “Paulaner Oktoberfest Cuneo 2024”, nell’area garden ci saranno, dalle 14, l’intrattenimento per famiglie di Mago Trinchetto e, dalle 16, le esibizioni della Palcoscenico Performing Arts, seguite da Dj Toni, mentre i Kuni Kumpel inviteranno agli ultimi prosit, prima della chiusura ufficiale dell’evento con Dj Alessandro Schiffer.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma completo è possibile visitare il sito https://www.oktoberfestcuneo.it/