Università Tor Vergata, corso di laurea in Scienze della comunicazione celebra i 20 anni

(Adnkronos) - Nato nel 2004, il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione dell’università di Roma Tor Vergata celebra i suoi primi 20 anni accademici. Il 15 ottobre, dalle 9,30 alle 14, nell’Auditorium 'Ennio Morricone' della Macroarea di Lettere e Filosofia, si svolge una giornata per festeggiare la istituzione del corso. Ospite d’eccezione, il giornalista Gianni Riotta con un intervento su intelligenza artificiale, comunicazione e giornalismo. Previsti inoltre nel programma workshop dedicati a: ai e giornalismo, data journalism, data visualization e costruire un podcast. Tra i giornalisti ed esperti di comunicazione impegnati nel corso di laurea, ricordiamo: Marco Damilano, Michela Ponzani, Marco Ferrazzoli, Roberta Casale, Marco Palma e Giovanni Miele.

La classifica del Censis del 24 luglio 2024 relativa a tutte le università italiane statali per il 2024/2025, ha posizionato scienze della comunicazione assieme ad altri corsi di studi contigui di ateneo, al secondo posto tra tutti i corsi del nostro Paese, prima nel Lazio, facendo salire di due posti il ranking del corso che, infatti, nel biennio 2023-2024 la poneva al quarto posto. Alcuni dati recenti di scienze della comunicazione: dal 2022 al 2023 il numero di iscritti è salito da poco più di 500 a oltre 600 unità. La media di iscritti con 40 Cfu (credito formativo universitario) in un anno, al 2022, è del 38% contro una statistica inferiore al 28% del 2020. A questo dato va aggiunto che dal 2018 al 2023, la percentuale di Cfu conseguito all’estero dagli studenti regolari è cresciuto da poco più del 5% a quasi il 20%. Per quanto riguarda il dato Indicatore di regolarità degli studi (iC02), inteso come percentuale di laureati/e durante la durata normale dei corsi, si passa da un 34,5% del 2022 a un incoraggiante 46% del 2023.

A seguito dei saluti istituzionali affidati a Lucia Ceci, direttrice del dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, alla presenza della coordinatrice del corso di laurea Claudia Gina Hassan, sono previsti gli interventi dei fondatori del corso, sempre afferenti al suddetto dipartimento: Giovanni Dessì, ordinario di Storia delle dottrine politiche, Alessandro Ferrara, ordinario di Filosofia politica e Tonino Griffero ordinario di Estetica. Durante l’evento, è prevista la proiezione dei video fatti dagli studenti del Corso di Teoria e tecnica della comunicazione pubblicitaria.