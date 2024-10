Troppa selezione all'incontro sulla sanità di Savigliano, Saluzzo e Fossano. Calderoni (PD): "Perché dividere un territorio tra i pochi già unito?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del consigliere regionale PD ed ex sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.



***



Nell’apprendere dalle pagine social istituzionali della ASL CN 1 che all’incontro dell'Assessore Regionale alla Sanità e all’Edilizia Sanitaria Federico Riboldi con la Direzione Generale ed i Primari dei reparti degli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano di lunedì 7 ottobre erano presenti solo due sindaci di un distretto che ne conta invece a decine e una sola associazione a supporto della sanità locale, ovviamente quella di Savigliano, su un totale di tre realtà che si impegnano gratuitamente e con passione per sostenere uno dei servizi pubblici più importanti per le nostre comunità, mi chiedo quale sia la logica sottesa a certe selezioni.



Quale sia l’intento di chi divide uno dei pochi territori del Piemonte dove gli amministratori locali hanno saputo trovare l’unanimità nella prospettiva di promuovere un’unica struttura ospedaliera a servizio di un territorio articolato e complesso. All'incontro, in cui sarebbe stato illustrato lo stato dell'arte della sanità piemontese e il programma di governo per la soluzione delle criticità esistenti, meritavano di essere presenti tutti i sindaci del distretto e tutte le realtà associative di supporto alla sanità pubblica poiché temi tanto fondamentali per la qualità di vita dei cittadini e vanno trattati con equilibrio e rispetto delle differenti sensibilità.



Se l’azione delle istituzioni non è più rivolta alla totalità degli interlocutori, ma solo ad invitati selezionati e ad amministratori amici siamo di fronte ad un inaccettabile stravolgimento delle normali relazioni democratiche. Vogliamo sperare, caro assessore, che si sia trattato di una distrazione e non di una precisa volontà di scegliersi gli interlocutori.