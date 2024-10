Per l’inaugurazione della 94ª "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba” al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, venerdì 11 ottobre dalle ore 12 alle ore 20, divieto di sosta con rimozione forzata, in piazza Vittorio Veneto, via Calissano, via Accademia e piazza Falcone.

Inoltre, dalle ore 19 circa alle ore 19.45 circa vige anche il divieto di transito in via G. Govone (dall’intersezione con via Vida), piazza Vittorio Veneto, via Calissano, via Accademia e piazza Falcone.