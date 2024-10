Da oggi cinque occhi elettronici controllano l’accesso al centro storico di Saluzzo

Superato il test di sperimentazione, sono attive da oggi, giovedì 10 ottobre le telecamere che controlleranno l’accesso in tutta la Ztl (zona traffico limitato) di Saluzzo, nella parte storica dell’abitato.

Sono in grado di leggere le targhe e trasmetterle al database della centrale della Polizia locale, in municipio, segnalando chi non è autorizzato all’accesso e punibile con contravvenzione.

Gli “occhi elettronici” sono sistemati ai varchi di accesso del "quartiere" medievale: in via Griselda, via San Bernardo (via Pusterla), salita al Castello e piazza Castello, via Valoria e in via Volta. Sostituiscono i fittori a scomparsa che azionati da telecomando dai residenti, consentivano la circolazione nell'area. Un meccanismo che però ha dato negli anni problemi di malfunzionamento e manutenzione.

Il sistema di dispositivi di nuova tecnologia, è stato illustrato, ieri sera mercoledì 9 ottobre, all’ antico palazzo comunale dal comandante della Polizia locale Fulvio Senestro, con l’ispettore Graziella Villois e alla presenza del sindaco Franco Demaria.

Cosa cambia con le telecamere? L'ordinanza della Ztl h 24 è rimasta uguale e l’introduzione del nuovo sistema ha come obiettivo la tutela del centro storico. Il controllo è però più capillare ed effettivo di 24 ore, poichè tutti i passaggi vengono registrati, spiega il Comandante.

"C’è una lista bianca per i veicoli autorizzati dei residenti e una lista nera, che è automatica, per quelli che invece non lo sono.

I permessi rilasciati a chi abita il centro storico avranno validità di 5 anni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di registrazione.

Tra i tipi di permesso, oltre al temporaneo e permanente, ci sarà la possibilità di un permesso “successivo” da fare entro il 5° giorno dal passaggio e, non oltre, pena la sanzione.

Verranno concessi permessi di transito e sosta a titolari di attività economiche o a coloro che hanno necessità di avere con sè il mezzo o devono accedere ad area privata. Situazioni che andranno valutate caso per caso.

Non necessitano di autorizzazione autoambulanze, auto della polizia, mezzi dei vigili del fuoco, veicoli di pubblica utilità, medici.

La centrale, ha continuato Senestro, sta registrando in questi giorni le strutture ricettive al fine di consentire l’inserimento di richiesta del permesso preventivo o postumo, per i loro clienti.

Nella Ztl i corrieri sono autorizzati alla consegna dalle 7 alle 19 della giornata, con esclusione del sabato e domenica. Le ditte o artigiani che devono effettuare un intervento, potranno richiedere una autorizzazione temporanea o inserire una autorizzazione di richiesta postuma.

La presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza ha visto in sala numerosi residenti ed ha dato vita ad un confronto sulle problematiche specifiche di chi vive l’area, sia legate alla casistica dei permessi di circolazione e che alla sicurezza del borgo storico, in particolare nelle ore notturne.

Il Comune di Saluzzo, per la videosorveglianza e il monitoraggio della Ztl ha fatto un investimento complessivo di 80 mila euro e, con le 5 nuove telecamere porta a 224 i dispositivi di sicurezza in città.