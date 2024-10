Dalla montagna ai laghi, il Piemonte mette in mostra le sue eccellenze turistiche alla 61ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini [VIDEO]

"Siamo una regione multitasking - commenta l'assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Marina Chiarelli - e il nostro stand è già un programma: vogliamo far vedere tutta la rilevanza e l'importanza che stiamo assumendo in questi anni a livello di impatto turistico".

Dai laghi alla montagna (anche senza il mare)

Una ricetta, quella piemontese, fatta di tanti ingredienti. "Siamo in grado di abbinare tantissimi territori - prosegue Chiarelli - e, pur non avendo il mare, abbiamo il laghi che possono essere la cornice di tante iniziative. E poi non dimentichiamo il comparto montagna, con strutture che sono in grado di accogliere il turista che vogliamo. Su questo va poi fatta una riflessione, perchè non si deve puntare sempre sulla quantità, ma sulla qualità, soprattutto per terre che per caratteristiche proprie non hanno percorrenze e accessi così facilitati".

"Investiamo sull'accessibilità"

I progetti per il futuro non mancano: "Sull'accessibilità faremo grandi investimenti con progetti ad hoc per facilitare un turismo accessibilie che cuberebbe un rialzo del 20% rispetto alla domanda, in forte crescita. Lavoriamo di squadra e quella del turismo è una squadra che sta lavorando bene e che sta dando dei frutti importanti", conclude l'esponente della giunta Cirio.