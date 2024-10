"Grazie all'ospedale di Savigliano per la professionalità e l'umanità"

GRAZIE ALL’OSPEDALE DI SAVIGLIANO.

Grande professionalità e umanità, unita all'esperienza e la preparazione, contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l'equipe del reparto di Urologia e Cardiologia.

Gentile Direttore,

le scrivo per raccontare l’ottima esperienza di Buona Sanità oltre che di professionalità, accoglienza e calore umano che ha visto coinvolta la mia famiglia presso i reparti di Urologia e Cardiologia dell’ospedale di Savigliano.

Il mio calvario è iniziato nell’ottobre 2023 dopo essermi sottoposto ad un intervento di TURP in una clinica privata di Torino. Dopo 15 giorni dall’intervento ho iniziato ad avere forti dolori all’inguine e alla gamba sinistra. Per più di un mese sono stato sottoposto a svariati esami e cure senza ottenere risultati, anzi peggiorando tanto da essere costretto a stare a letto con dolori lancinanti alla gamba che nel frattempo gonfiava a dismisura.

A seguito di una visita dal dott. Mauro Mediago che ha richiesto una RM all’addome sono stato indirizzato all’ospedale di Savigliano. Ad eseguire la RM è stato il dott Enrico Armando, che ha immediatamente trovato il problema: durante l’intervento di TURP mi era stata perforata la vescica provocandomi una brutta infezione.

Di qui il mio ricovero urgente presso l’ospedale di Savigliano nel reparto di Urologia dove il primario il dott. Pietro Coppola e il dott. Diego Rosso tempestivamente e con grande professionalità si sono presi cura di me con un ricovero di 40 giorni, risolvendo un caso che all’inizio aveva poche speranze.

Desidero pertanto ringraziare tutto il reparto di Urologia dell’ospedale di Savigliano: il dott. Pietro Coppola, il dott. Diego Rosso, tutta l’equipe medica e tutti gli infermieri che mi sono stati vicino.

Un grazie particolare al dott. Alessandro Bardelli che si è preso cura del mio problema alla gamba, al dott. Enrico Armando per tutto quello che ha fatto per me con grande professionalità, umanità e gentilezza (senza di lui forse il mio problema sarebbe passato inosservato). Un ultimo grazie va ai medici e paramedici del reparto cardiologia.

L’ospedale di Savigliano è una realtà che io stesso conoscevo poco, ma una vera eccellenza, un’ottima struttura con dei medici professionalmente molto preparati e dotati di una grande umanità e gentilezza importanti per un malato.

Grazie davvero di cuore a tutti voi che mi avete permesso di tornare a casa e riprendere la vita di tutti giorni.

Ilario Viglietti e famiglia

(Montanera)