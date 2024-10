I bambini della scuola dell’Infanzia di Piozzo presenti con la loro bancarella alla fiera della Zucca

Anche quest’anno, domenica 6 ottobre, alla Fiera Regionale della Zucca di Piozzo era presente la tradizionale bancarella degli alunni della scuola dell’infanzia. Per i bambini è stato un momento emozionante e ricco di soddisfazioni nel vedere esposti i loro lavori artigianali realizzati con materiale di recupero e tanta passione! L’iniziativa, di grande successo, permetterà di acquistare materiale didattico adeguato a futuri progetti.

Inoltre, è stata accolta con grande entusiasmo la gentile richiesta da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di collaborare con Renata Cantamessa, Fata Zucchina, per la cerimonia di apertura della Fiera.

Per l’occasione, i bambini hanno contribuito, utilizzando la loro creatività e la loro manualità, con la realizzazione di un meraviglioso cestino a forma di zucca piozzese contenente gli elaborati realizzati dagli studenti della scuola primaria sulla tematica “Cosa vorrei per la mia comunità”. Con la lettura dei loro pensieri si è alzato, così, il sipario sulla trentunesima edizione della manifestazione con più di 600 varietà di zucca coltivate a Piozzo.

Le insegnanti ringraziano le famiglie per la partecipazione alla vendita, i genitori ed i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di prodotti fatti a mano per la bancarella, Mirella Tomatis, la collaboratrice scolastica, i concittadini che hanno visitato la bancarella e la pro-loco per l’attrezzatura e la cessione dello spazio, in particolar modo la signor Rosa Bruna Brovero.

Un “grazie” speciale va ai giovani ragazzi, capitanati da Matteo Lasagna che hanno gratuitamente contribuito con la loro scatolata al commercio dei lavoretti dei bambini della scuola dell’infanzia. Un grande risultato portato a casa con la sinergia della comunità piozzese!