Il Comitato di quartiere Cuneo Centro cerca nuove energie: cinque posti disponibili in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento del Comitato di Cuneo centro.

Abiti in Cuneo Centro, hai del tempo libero e temi civici che ti stanno a cuore? Vuoi mettere tutto ciò a disposizione del quartiere dove abiti confrontandoti con la cittadinanza e l’amministrazione comunale? Puoi farlo nel Comitato di Quartiere Cuneo Centro: sono disponibili 5 posti nel Consiglio di Quartiere, rivolti a tutte le persone che abitano o esercitano un’attività nel perimetro di Cuneo Centro.

Per chi ancora non conoscesse le forme di rappresentanza civica nella città di Cuneo, ecco le informazioni utili per sapere di cosa stiamo parlando. Cuneo è suddivisa in 21 Quartieri e Frazioni, ciascuno rappresentato da un Comitato di riferimento e da un Consiglio direttivo che ne rappresenta le istanze verso l’Amministrazione Comunale. Nel 2023 è stato rinnovato il Regolamento Comunale dei Comitati di Quartiere e Frazione che ha stabilito la durata di mandato uguale per tutti a 4 anni e un nuovo election day nel 2026, prolungando i Comitati in carica. Il Consiglio del Quartiere Cuneo Centro, tra i pochi in carica dal 2019, ad aprile ha dunque fatto il punto dopo un quinquennio di lavoro e avanzato la necessità di elezioni intermedie per rinnovare i componenti che hanno deciso di concludere il mandato alla luce del suo prolungamento. Sono così state introdotte sia nello Statuto del Comitato sia nel Regolamento Comunale (nel Consiglio Comunale del 24.09.2024) le elezioni suppletive, che sono ora convocate per il 24 novembre.





Come funziona? La prima cosa da fare è conoscere il perimetro di Cuneo Centro. Si tratta del quadrilatero ricompreso tra: Corso Giolitti(numeri pari)-Corso Brunet(numeri pari), Viale Angeli-corso Solaro, Corso Garibaldi-Piazza Galimberti(lato Arione)-corso Soleri, Lungo Stura XXIV Maggio (la planimetria è recuperabile sul sito del Comune di Cuneo).





Secondo, conoscere le funzioni del Comitato e i progetti in corso. Il Comitato e il suo Consiglio di Quartiere sono soggetti di rappresentanza territoriale, apartici, senza scopo di lucro e perseguono esclusivamente finalità di supporto e di tutela degli interessi della cittadinanza di riferimento. Sui progetti si tornerà poco sotto.





Terzo, compilare la richiesta di candidatura, firmarla e inviarla via email al Comitato di Quartiere insieme a una copia di un documento di identità ed eventuale documentazione ulteriore per titolari di attività. Sono infatti ammessi alla candidatura e al voto residenti, titolari di esercizi economici o professionali, proprietari di immobili, legali rappresentanti di associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere.





Progetti. Il Comitato svolge rappresentanza, dunque ascolto e rielaborazione dei bisogni della comunità. In questi anni, il Comitato ha deciso di concentrarsi su alcune tematiche ed è utile saperlo per avere consapevolezza delle tappe già svolte e dell’impegno che richiede, nella libertà di poterlo proseguire, cambiare o innovare. Con il processo di elezioni suppletive, il Comitato intende infatti allargare e rimescolare la partecipazione, a partire dalle sue cariche direttive (dalla presidenza alla tesoreria).





In sintesi, le macrotematiche e alcuni dei principali interventi ai quali si è giunti con l’Amministrazione Comunale. Partecipazione attiva dei cittadini (promozione del Cerchio delle famiglie su via Pellico, corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, il Tavolo quadrilatero degli operatori sociali e laboratori di fotografia e teatro). Decoro e verde pubblico (pulizie straordinarie, nuovi alberi e potature mirate per la sicurezza). Riqualificazione dei beni abbandonati (mappatura dei beni abbandonati, proposte con Scrittori in Città e il Conservatorio nei negozi sfitti di Cuneo Centro, l’esperimento di Mirabilia fuori dal centro storico). Viabilità e parcheggi (installazione di autovelox su corso IV novembre e verifiche dei posti disabili e carico\scarico). Sicurezza (confronto allargato Comitato-Residenti-Vigili-FFOO, installazione di telecamere su via Pellico, Corso Giolitti e Corso Dante). Infrastrutture e manutenzione (sopralluoghi per segnalazioni di asfaltature, piste ciclabili, strisce pedonali). Non meno importante è il lavoro di squadra con la Consulta dei Quartieri e delle Frazioni, recentemente rinnovata.





Tutto ciò, bisogna saperlo, richiede disponibilità di tempo, buona volontà e impegno collettivo disinteressato.







Queste le date da tenere a mente: 20 ottobre ore 23:59 scadenza della richiesta di candidatura; 24 novembre data delle elezioni.

Tutta la documentazione relativa alle elezioni (richiesta di candidatura) e all’attività del Comitato è presente sul sito www.quartierecuneocentro.com. Per qualsiasi necessità, vi invitiamo a rivolgervi via email a cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it, anche per prendere appuntamento con il Consiglio in carica.







Di seguito la dichiarazione del Consiglio direttivo in carica: "Mettiamo nelle mani della cittadinanza un organismo civico completamente rinnovato nei metodi e negli obiettivi, che, oggi possiamo dirlo, è stato adottato come modello da molti Quartieri e Frazioni negli ultimi anni. Uno statuto innovativo e inclusivo apre le porte alla cittadinanza, che può trovare nel Comitato di Quartiere uno strumento straordinario di impegno civico. In un'epoca nella quale ci si affretta a definirsi apolitici, non rendendoci conto che ogni scelta che compiamo è politica, il nostro invito va in primis a giovani e donne del quartiere Cuneo Centro per dare linfa nuova alla palestra della nostra comunità."

Si ringrazia per la disponibilità e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti