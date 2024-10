La Granda al TTG Travel Experience: "Siamo pronti ad offrire quello che il mercato va cercando" [VIDEO]

È in corso a Rimini la sessantunesima edizione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Una tre giorni di incontri, seminari e approfondimenti per progettare il futuro del turismo e dell'ospitalità sotto il segno della 'Veritas', tema portante di quest’anno. ‘Veritas’ scelta nella sua accezione latina come richiamo all’indispensabile lavoro di ricerca delle “verità di fatto”, una bussola per orientare le strategie di prodotto, la comunicazione con i buyer italiani ed esteri, i temi degli speech e delle conferenze che fanno del TTG un vivace laboratorio di idee, partecipato e premiato dalle imprese di settore.

Tra i protagonisti dell’appuntamento che si concluderà venerdì 11 ottobre c’è anche il Piemonte e la Provincia di Cuneo.

Guarda il video:

“Questo è un appuntamento imprescindibile perché ci presentiamo al mondo intero con i nostri prodotti e con i nostri operatori in un padiglione bellissimo – ha dichiarato Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte -. Qui si incontra la domanda e l'offerta del turismo. Siamo al vertice dei prodotti turistici a livello nazionale. Spaziamo dai laghi alle città d'arte, dall'enogastronomia all'outdoor. Noi siamo pronti, con i nostri consorzi turistici, ad offrire quello che il mercato va cercando. Le prospettive per l'autunno e l'inverno, ma soprattutto per la stagione della neve ormai alle porte, sono incoraggianti. Le persone, soprattutto i clienti provenienti dal Nord Europa stanno sempre di più approcciando il Piemonte come una destinazione d'eccellenza nella qualità del servizio”.





Nello stand posizionato all’interno del Padiglione C5 (stand 227-314), la Regione si propone con un’offerta turistica altamente diversificata insieme ai rappresentanti delle Agenzie Turistiche Locali, delle Residenze Reali Sabaude e di un gruppo selezionato di 30 operatori turistici, composto da Consorzi, strutture ricettive e tour operator specializzati nell’incoming. In un contesto professionale che richiama operatori turistici provenienti da tutto il mondo e dove intercettare nuove tendenze e ispirazioni, la Regione Piemonte ha infatti come obiettivo la promozione delle meraviglie presenti nel proprio territorio agli operatori nazionali e internazionali.