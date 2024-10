L’Asl Cn2 propone un corso gratuito per l’aggiornamento di Oss e infermieri

L’ Asl Cn2 ha aperto le iscrizioni per il corso di formazione continua rivolto a Operatori Socio-Sanitari ( Oss ) e Infermieri dal titolo: “I bisogni assistenziali in RSA: aggiornamenti sulla presa in carico dell’anziano e della persona fragile”.

“Siamo certi che questo progetto rappresenterà un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento professionale per tutti i professionisti e operatori impegnati nell’assistenza agli anziani e alle persone fragili. Un progetto che si articola in un ampio processo di miglioramento in ambito assistenziale, attraverso l’integrazione di eventi informativi/formativi e, in futuro, di un sistema di consulenze professionali per le competenze specialistiche”, dichiara la dottoressa Sabrina Contini, direttore delle Professioni Sanitarie Asl Cn2. “Abbiamo pensato di realizzare online questo percorso formativo per agevolare tutti coloro che, pur desiderando frequentarlo, si trovano quotidianamente a dover conciliare responsabilità lavorative ed esigenze personali. Il corso potrà essere fruito in modalità asincrona e, quindi, non sarà necessario essere collegati in diretta”.