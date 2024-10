Le novità di "Calici e forchette" presentate in anteprima al TTG Travel Experience di Rimini [VIDEO]

Speciale vetrina, nello stand del Piemonte al TTG Travel Experience, per "Calici e forchette", l’evento l’evento enogastronomico e culturale di richiamo della città di Mondovì.

La manifestazione in programma dal 1° al 3 novembre prossimi si è presentata alla kermesse sul turismo in corso di svolgimento a Rimini candidando la città a capitale delle eccellenze del territorio ( leggi qui ).

“L’autunno monregalese è storicamente impreziosito da tanti prodotti enogastronomici di eccellenza - dichiara Luca Robaldo, sindaco di Mondovì - e non può quindi mancare una vetrina promozionale che ne sottolinei le unicità organolettiche e le tipicità di lavorazione. 'Calici e Forchette' quest’anno ambisce a diventare una manifestazione di carattere nazionale, capace di intercettare un pubblico eterogeneo sensibile alle produzioni di qualità”.

Organizzata dal Comune di Mondovì, con il patrocinio della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, con il supporto di Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo, la kermesse verrà inaugurata venerdì 1° novembre alle ore 11.

Le principali piazze di Breo, Piazza Ferrero, Piazza Cesare Battisti, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Roma e Piazza Moizo, e Piazza Maggiore, a Piazza, ospiteranno gli espositori che presenteranno i loro prodotti enogastronomici raccontandone le tradizioni. Tra questi, alcune De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine - marchio identificativo per dare risalto alla tipicità territoriale di prodotti agro-alimentari e gastronomici caratteristici del territorio.

Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo, al fine di diffondere la conoscenza del Tartufo come prodotto di nicchia, un prodotto con un forte ruolo strategico per lo sviluppo del turismo enogastronomico.