L'omaggio e il saluto dei commercianti di Cuneo al carabiniere Filippo Parlagreco

Una serata di festa a sorpresa, ieri, al Lovera Palace di Cuneo, per Filippo Parlagreco, carabiniere di quartiere per 24 anni e punto di riferimento per i commercianti della città.

Al punto che molti di loro, in particolare quelli di via Roma e corso Nizza, hanno voluto organizzargli un piccolo evento di ringraziamento, con annesso omaggio.

Coordinati da Confcommercio Cuneo con in testa Roberto Ricchiardi, e WeCuneo con Giorgio Chiesa, gli hanno regalato una targa

e un buono per un viaggio.

Grande emozione per Parlagreco, accompagnato dal comandante provinciale colonnello Marco Piras, e dal comandante della Compagnia di Cuneo, il capitano Sergio Pagliettini.

"Siete stati i miei occhi e le mie orecchie, mi avete reso il lavoro più facile. In qualche modo vi sento come colleghi. Grazie", ha detto Parlagreco ai numerosi commercianti presenti.