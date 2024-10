Alba, rifiuti abbandonati in corso Europa e al Mussotto: sette persone multate dalla polizia municipale

Per la polizia municipale di Alba l'attività principale riguarda in questo periodo i controlli per la Fiera del Tartufo e il monitoraggio dei mercati. Le operazioni di sicurezza sono coordinate da questura e prefettura. Tra le zone più attenzionate c'è l'area della stazione, oggetto nei giorni scorsi di una riunione interna con l'amministrazione comunale per garantire un maggior presidio.

Proseguono, però, le attività di controllo per una corretta gestione dei rifiuti e per scoprire eventuali discariche abusive. Sette persone sono state sanzionate per aver abbandonato dei rifiuti o non averli smaltiti correttamente, anche grazie ad alcune segnalazioni o alle immagini delle telecamere. I controlli sono stati fatti in corso Piave, corso Europa e il Mussotto.

Ci vorrà ancora del tempo, invece, per organizzare le attività di controllo lungo le sponde del Tanaro, disseminato da rifiuti e oggetto di una specifica interrogazione in consiglio. L'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo aveva promesso "un'attività di sorveglianza maggiore con un coordinamento tra le forze interessate".

Stanno proseguendo in maniera continuativa i contatti tra la polizia municipale, le guardie forestali e l'amministrazione comunale per programmare gli interventi.