Ripristinato il guado sul Gesso a Terme di Valdieri, si va verso il ritiro dell'ordinanza

Il Comune di Valdieri ha prontamente ripristinato il guado sul Gesso a Terme di Valdieri distrutto dalla piena del torrente di martedì 8 ottobre. Subito dopo l'evento era stata adottata un'ordinanza di divieto di accesso alla parte alta di Terme e al Valasco.







Il sindaco Guido Giordana: "I lavori sono stati eseguiti ma il livello dell'acqua del Gesso è ancora alto. Stiamo monitorando l'andamento del deflusso idrico e, se non ci saranno rischi per la sicurezza e l'incolumità delle persone, venerdì 11 ottobre, revocherò l'ordinanza di divieto di accesso alla parte alta delle Terme e al Valasco".





In quel punto è in corso la costruzione il nuovo ponte spazzato via dalla tempesta Alex nell'ottobre 2020. L'impresa incaricata proseguirà nella costruzione dell'opera sino a quando le condizioni meteo lo consentiranno. La messa in servizio del ponte è prevista nella prossima primavera.