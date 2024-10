Un impianto solare termico all’avanguardia alimenterà il teleriscaldamento a Racconigi

La transizione energetica verso fonti rinnovabili compie un passo significativo a Racconigi dove Engie (azienda punto di riferimento mondiale nell'energia a basse emissioni di carbonio e nei servizi) ha installato, in via dei Sospiri, un grande impianto di energia solare per alimentare la rete di teleriscaldamento della città.

Questo impianto, che include 525 pannelli solari termici su una superficie di 1000 mq, rappresenta uno dei più imponenti realizzati a livello nazionale. Con una potenza di picco superiore a 700 kWt, sarà in grado di produrre 917 MWh di energia termica rinnovabile all’anno, con benefici ambientali notevoli.

L'impianto ad energia solare è stato presentato stamattina in Municipio a Racconigi alla presenza del sindaco Valerio Oderda del vice Alessandro Tribaudino assieme agli amministratori comunali, alcuni sindaci del territorio e i tecnici della società rappresentata da Fabrizio Moioli Direttore District Heating di Engie Italia.

“Siamo orgogliosi – afferma Oderda - di essere tra i comuni pionieri nell'adozione di soluzioni innovative come l'integrazione del solare termico nella nostra rete di teleriscaldamento.

L'installazione dell'impianto nella nostra città segna un passo decisivo verso una transizione ecologica sostenibile. Si tratta di un intervento pionieristico nel suo ambito, poiché in Italia sono ancora pochissime le reti di teleriscaldamento supportate da impianti solari termici. Questo progetto, realizzato in collaborazione con Engie, ha richiesto un iter autorizzativo complesso, ma consentirà di risparmiare ridurre il consumo di gas e circa 250 tonnellate di CO2 all’anno, un valore equivalente al beneficio apportato da 5.000 alberi.

Il nuovo impianto ad energia solare si integra perfettamente con altre iniziative, come l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e la riqualificazione energetica della scuola secondaria".

Tra le 350 reti di teleriscaldamento attualmente operative in Italia, solo cinque hanno adottato soluzioni integrate con energia solare termica, e quella di Racconigi si colloca tra le più grandi.

“L’impianto di teleriscaldamento - spiega Fabrizio Moioli di Engie - può svolgere un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione e l’impiego di energia da fonti rinnovabili. L’impianto solare realizzato a Racconigi, tra i più grandi esistenti in Italia, è una dimostrazione concreta di come sia possibile intervenire su infrastrutture esistenti e garantire standard di efficienza sempre più elevati.

La centrale che era stata costruita da Engie, con la rete di teleriscaldamento nel 2012, oggi conta 13 km di rete e 120 utenze allacciate tra cui Comune, scuole e utenze private.

Quello di oggi è un passo importante per questa centrale perché vede l'inaugurazione del parco solare termico che prevede circa il 10% di decarbonizzazione dell'impianto, attraverso energia rinnovabile con un investimento che è stato fatto senza gravare sui cittadini, ma portando valore al territorio”.

La rete di teleriscaldamento di Racconigi, dal 2012 ad oggi, era alimentata da una centrale di cogenerazione e caldaie a gas, questa vedrà ora una significativa riduzione delle ore di funzionamento delle caldaie grazie al nuovo impianto solare capace di contribuire al fabbisogno energetico con energia verde e rinnovabile, riducendo l'uso del gas.

In particolare, durante il periodo estivo, l’energia solare sarà in grado di coprire interamente il fabbisogno della rete, mentre in inverno contribuirà a ridurre il consumo di gas metano, con una conseguente riduzione delle ore di funzionamento delle caldaie dell'impianto, migliorando l'efficienza operativa del sistema e abbassando ulteriormente le emissioni di CO2.

I pannelli solari installati sono prodotti da una azienda italiana-svizzera. Iniettano circa 85 gradi nella rete termica di Racconigi.

La costruzione con la preparazione dell’area di via Dei Sospiri è iniziata nel dicembre 2023 e la costruzione dell’impianto ha preso il via a gennaio.

La durata prevista dei pannelli è di 25 anni trascorsi i quali sono facilmente smaltibili senza emissioni nocive.

Una curiosità: a margine del terreno su cui è installato l’impianto solare, sono stati collocati degli alveari per favorire la biodiversità.

Le api beneficeranno dell’ombreggiatura fornita dai pannelli, che crea un microclima ideale influenzando la temperatura, le precipitazioni e l’evaporazione, con effetti positivi su suolo, vegetazione e sulla popolazione degli insetti impollinatori.

Questo contribuirà anche ad aumentare la resa delle coltivazioni circostanti, grazie alle attività di impollinazione delle api, assicurando vantaggi non solo ambientali, come una maggiore biodiversità, ma anche economici, rendendo i terreni più produttivi.