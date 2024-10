Notte di bravate e danneggiamenti per quattro consulenti inglesi in trasferta per lavoro a Cuneo

Una bravata, probabile conseguenza di una serata dall'alto tasso alcolico, rischia di costare cara a quattro consulenti inglesi, parte di una delegazione giunta dall'Inghilterra, chiamata da una importante azienda del Cuneese.

Tutti di età compresa tra i 25 e i 30 anni, nella notte appena trascorsa si sono resi protagonisti di atti vandalici e danneggiamento in via Roma, a Cuneo.

Non solo hanno rotto alcuni vasi di un bar, ma hanno addirittura ribaltato una vettura del Comune di Cuneo, abbandonandola in piena zona pedonale. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti svegliati dagli schiamazzi.

Le immagini delle telecamere hanno permesso in poco tempo di individuare i responsabili, nel frattempo rientrati in albergo e crollati in un sonno profondo.

I quattro, in questo momento, si trovano in Questura. Saranno denunciati per danneggiamento e non si esclude che possano venire colpiti da Daspo urbano, con l'allontanamento, quindi, dal territorio comunale.

A quanto si apprende, il responsabile della delegazione straniera non ha potuto fare altro che scusarsi per quanto accaduto e per la pessima figura.