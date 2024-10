Arte, Storia e Sapori d'Autunno: Gita a Sabbioneta tra Rinascimento e Baselitz

Se stai cercando una meta perfetta per una gita fuori porta in ottobre, Sabbioneta è il luogo ideale. Questa piccola perla rinascimentale, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, offre non solo la bellezza del suo patrimonio storico, ma anche un'esperienza culturale unica.

Fino al 24 novembre, potrai infatti visitare la mostra "Belle Haleine" di Georg Baselitz nella suggestiva cornice della Galleria degli Antichi di Palazzo Giardino.

Immagina una giornata di relax tra cultura e sapori: comincia il tuo tour passeggiando per le vie di Sabbioneta, dove il tempo sembra essersi fermato, e concediti una visita alla Galleria degli Antichi, la seconda galleria affrescata più lunga d'Italia dopo quella degli Uffizi. Qui, sotto i magnifici soffitti lignei e tra le arcate rinascimentali volute dal duca Vespasiano Gonzaga, potrai ammirare le imponenti sculture e i maestosi oli su tela di Baselitz, un artista che ha conquistato il mondo con il suo stile audace e i suoi soggetti capovolti.

La mostra rappresenta il debutto internazionale della Fondazione Sabbioneta Heritage, che ha scelto proprio questo straordinario spazio per creare un dialogo tra Rinascimento e arte contemporanea. Un'occasione imperdibile per scoprire oltre venti opere di Baselitz, esposte insieme per la prima volta in Italia dopo vent'anni dalla loro creazione. Le sue provocatorie incisioni e sculture, inserite in questo contesto storico, offrono un’esperienza visiva unica, stimolando una riflessione profonda sul rapporto tra l'uomo e la sua rappresentazione artistica, un tema centrale tanto per l'artista tedesco quanto per Vespasiano Gonzaga, che concepì Sabbioneta come una "città ideale".

Dopo aver esplorato l'arte, è il momento di gustare i sapori locali: il territorio della provincia di Mantova offre un'infinità di specialità enogastronomiche, dai saporiti salumi ai celebri tortelli di zucca, accompagnati dai vini tipici della zona. Ottobre è il mese perfetto per assaporare i prodotti autunnali, mentre ti godi una rilassante pausa in uno dei ristoranti o trattorie locali.

Non perdere l’occasione di vivere un fine settimana tra arte e buon cibo: la mostra di Baselitz rimarrà aperta fino a fine novembre, dandoti tutto il tempo per organizzare una gita autunnale all’insegna della cultura e della gastronomia. Sabbioneta ti aspetta per offrirti un’esperienza indimenticabile, dove storia, arte e sapori si incontrano in una cornice incantevole.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://sabbionetaheritage.it/

Le immagini della Mostra di Baselitz alla sua inaugurazione