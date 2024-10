Cuneo, al Cinema Don Bosco tornano i film in versione originale

Dopo il grande successo dei primi due cicli dedicati, la Sala della Comunità del Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo propone un terzo ciclo di film in Versione Originale, sottotitolata in italiano (in gergo VOs), per questa stagione autunno-inverno.

Dal 17 ottobre all’8 dicembre verranno proiettati sette film, tra classici, cult e film più recenti, che hanno lasciato un segno nella cultura contemporanea: film di qualità in versione originale sul grande schermo, avvolti nella magia dell’esperienza della sala cinematografica.

Una bella occasione per apprezzare a fondo le voci degli attori e lo stile di recitazione, il suono della lingua originale, le scelte sonore del regista e dei tecnici che costituiscono una parte importante della cifra artistica della Settima Arte.

All’iniziativa si aggiunge l’evento speciale “Young Frankestein”, proiettato sempre in VOs martedì 29 ottobre e mercoledì 30 ottobre. Terminerà invece il terzo ciclo VOs, domenica 8 dicembre, un momento conviviale di chiacchiere dopo la proiezione. Ecco il calendario del secondo ciclo VOs:

● Giovedì 17 ottobre e domenica 20 ottobre | THE BIG LEBOWSKI | Il grande Lebowski |di J.e E. Coen (Commedia, Regno Unito, 1998);

● Giovedì 24 ottobre e domenica 27 ottobre | LE MEILLEUR RESTE A VENIR | Il meglio deve ancora venire | di A. de la Patellière e M. Delaporte (Commedia/Drammatico, Francia, 2019);

● Evento speciale martedì 29 ottobre e mercoledì 30 ottobre | YOUNG FRANKESTEIN | Una storia vera |di M.Brooks (Commedia/Horror, USA, 1974);

● Giovedì 7 novembre e domenica 10 novembre | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | Buena Vista Social Club | di W. Wenders (Film documentario, USA, Regno Unito, 1999);

● Giovedì 14 novembre e domenica 17 novembre | OASIS: SUPERSONIC | Oasis: Supersonic | di M. Whitecross (Film documentario, Regno Unito, 2016)

● Giovedì 21 novembre e domenica 24 novembre | PULP FICTION | Pulp Fiction |di Q. Tarantino (Thriller, USA 1994);

● Giovedì 5 dicembre e domenica 8 dicembre | A FISTFUL OF DOLLARS | Per un pugno di dollari | di S.Leone (Western, Italia, Germania ovest, 1964);

Le proiezioni iniziano alle ore 18:30 il martedì, alle ore 21 il mercoledì ed il giovedì, alle ore 18:45 la domenica.Per maggiori informazioni telefonare al numero 0171 692516 (sezione 4).