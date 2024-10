Piacenza, investita da autobus all'uscita da scuola: muore 14enne

(Adnkronos) - Tragedia oggi a Piacenza, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata da un autobus all’uscita da scuola. L’adolescente - che frequentava il primo anno della scuola alberghiera presso il campus Ranieri Marcora di Piacenza - è deceduta sul colpo. Ancora sconosciuta la dinamica precisa di quanto accaduto.

Stando alle prime informazioni disponibili, la ragazzina era appena uscita dall’istituto al termine delle lezioni e si stava recando presso il piazzale antistante l’edificio scolastico. Nel tentativo di inseguire l’autobus su cui doveva salire, sarebbe rimasta schiacciata dal mezzo che, nel frattempo, aveva caricato altri passeggeri e stava ripartendo. Accortosi dell’episodio, l’autista avrebbe subito fermato l’autobus, chiamando i soccorsi.

La prima a intervenire è stata un'infermiera dell'ospedale di Piacenza che stava aspettando il proprio figlio e che ha capito immediatamente la gravità della situazione. Sul posto si sono precipitati i sanitari con l’auto medica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’elisoccorso decollato da Brescia. Purtroppo però non c'era più nulla da fare.

“Ci stringiamo vicino ai genitori e - più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze - veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola. Questa è una tragedia che colpisce al cuore il sottoscritto e tutto il nostro istituto”, queste le parole a caldo del dirigente scolastico Alberto Mariani.