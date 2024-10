Roma, tenta di investire due volte carabiniere col suv: militare spara colpo

(Adnkronos) - Per due volte, al volante di un suv a folle velocità, ha tentato di investire uno dei carabinieri intervenuti per arrestare un bengalese 38enne che, armato di spranga, stava danneggiando le auto in sosta. E' successo in via Tuscolana, a Roma, alle 2.40 della notte scorsa.

I militari del Radiomobile, chiamati da alcuni cittadini svegliati dal rumore dei vetri esplosi sotto ai colpi della spranga, hanno fermato lo straniero in via Tuscolana, all'incrocio con via Servilio Prisco. Mentre erano impegnati a identificarlo, un suv a folle velocità ha tentato di investire uno dei carabinieri in strada, salvatosi solo dopo essersi nascosto tra le macchine parcheggiate. Il fuoristrada, non contento, ha fatto il giro per ripuntare di nuovo il militare che, a quel punto, ha esploso un colpo mirando allo pneumatico posteriore. Le ricerche del suv, riuscito a dileguarsi, sono tuttora in corso.