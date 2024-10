La Società Intercomunale Servizi Idrici (Sisi) S.r.l. informa che è stata revocata l’ordinanza di non potabilità dell’acqua nel Comune di Montelupo Albese emessa una settimana fa, lo scorso 4 ottobre.

"Il personale di Sisi si è immediatamente prodigato per la risoluzione del problema e le analisi effettuate hanno confermato sia la conformità dei parametri microbiologici che del valore della torbidità dell’acqua distribuita in rete", si legge in un comunicato inviato dalla stessa.