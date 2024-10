Rispetto per l'ambiente nei materassi Dem Armonie del Sonno

Produce tre brand di materassi e letti ideati per coloro che esigono un sonno rigenerante, capace di garantire il massimo benessere per il corpo e la mente chi vuole e pretende un sonno tranquillo che sia di benessere estremo per la salute del corpo e della mente.

Mita, a Volpago del Montello, in terra veneta, realizza i famosi materassi Ennerev, accompagnandoli con la linea letti e accessori; i Belmondo, brand di nicchia per un prodotto di lusso e Dem Armonie del Sonno che ha da poco immesso nel mercato la collezione Recycled basata su un nuovo fondamento: il rispetto dell’ambiente. La particolarità di questa collezione risiede nei materiali utilizzati. Il tessuto Recycled è realizzato con un filato a basso impatto e di alta qualità ed è una combinazione unica di fibre cellulosiche sostenibili.

La maggior parte del filato è composta da Tencel Lyocell di Lenzing combinato con canapa e cotone riciclato. Il Tencel è un prodotto di legno proveniente da fonti sostenibili ed è noto per essere una delle fibre tessili più ecologiche. Le fibre di canapa conferiscono un aspetto più naturale, leggero e traspirante al tessuto. La coltivazione della canapa avviene in Belgio in modo estremamente ecologico, non richiede k’uso di pesticidi e consuma molta meno acqua rispetto al cotone, restituendo inoltre nutrienti al suolo dopo il raccolto.

Oltre a queste due materie prime sostenibili il tessuto Recycled incorpora rifiuti tessili pre-consumo nella sua produzione, attraverso il riciclo di questi. Le fibre di cotone riciclato aggiungono anche un tocco di colore unico al tessuto. Il tessuto Recycled viene abbinato all’innovativa imbottitura Nativa Silk, composta da seta riciclata al 100%, che regola la temperatura corporea.

La seta ha infatti una capacità di assorbire l’umidità che la rende confortevole con le temperature estive mentre la sua bassa conducibilità termica trattiene il calore del corpo con temperature invernali. La sede di Mita si trova a Volpago del Montello nel trevigiano.