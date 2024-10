Fossano: record di adesioni per la mostra mercato “Coloratissimo Autunno”

“L’autunno della nostra città è sempre più colorato: la mostra mercato ortofrutticola e gastronomica, ha superato il record di adesioni da parte degli espositori. Siamo certi che anche i visitatori non faranno mancare la loro presenza, che negli anni è sempre stata in continua crescita”.

A lanciare la volata ad uno degli appuntamenti più importanti della città di Fossano è l’assessore all’Agricoltura Commercio ed Ambiente Giacomo Pellegrino: domani - sabato 12 ottobre - e domenica 13, si svolgerà nella città degli Acaja l’evento “Coloratissimo Autunno”. Piazza Dompé si vestirà a festa per accogliere la rassegna resa ancora più ricercata da un percorso gastronomico ricco di “sapori d’autunno”. L’inaugurazione della mostra mercato è alle 15.

“La promozione del territorio e dei suoi prodotti - prosegue l’assessore Pellegrino - è un obiettivo costante e fondamentale, per promuovere il commercio, l’economia ed il turismo. Senza dimenticare il valore aggiunto che la nostra città offre a livello culturale. In questi due giorni si potranno gustare le specialità della nostra terra, approfittare degli orti didattici per far conoscere ai più piccoli il mondo legato all’agricoltura, con la distribuzione gratuita ai ragazzi delle scuole di piantine di verdure. Inoltre - sottolinea l’assessore Pellegrino - non mancherà l’occasione di fare del bene, con l’asta benefica che si terrà nel tardo pomeriggio di domenica. Perché oltre che belle le nostre verdure ed i nostri frutti sono buoni da mangiare e anche da donare”.

Domani dalle 21,45 grande divertimento con lo spettacolo pirotecnico ed il concerto con l’orchestra “Sonia De Castelli”.

“Sempre molto apprezzati sono gli appuntamenti gastronomici - prosegue Pellegrino - e quest’anno abbiamo anche un “gemellaggio gustoso” con il pesto ed i prodotti tipici della Liguria e poi il trionfo dei sapori autunnali del nostro territorio con la cena di sabato ed il pranzo della domenica, a cura delle super attive Pro loco delle frazioni di Fossano, coordinate dal Borgo Romanisio. Ringrazio tutti i volontari per il lavoro costante e prezioso, ringrazio anche per l’importante collaborazione Coldiretti, Campagna Amica, Slow Food Fossano e naturalmente tutti coloro che ci sostengono in maniera concreta e con il loro patrocinio”.