Questa sera alle 21 riparte “TIME OUT”; Parterre d’eccezione con Andrea Lucchetta, Lorenzo Pintus, Elena Rolando e Davide Delmati

Questa sera, alle ore 21, prima puntata stagionale di “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A ideato e prodotto dal gruppo editoriale “More News”. Format giunto alla sua IV stagione. Quest’anno si parte subito con il botto, visto che il parterre degli ospiti è assolutamente sensazionale, a cominciare dal collegamento con una leggenda del volley italiano come l’ex giocatore della Nazionale e attuale commentatore sportivo Andrea Lucchetta.

Nel nuovissimo studio cuneese, in compagnia del conduttore Matteo La Viola, ci sarà l’allenatore della Honda Olivero Cuneo Lorenzo Pintus, mentre gli altri due collegamenti vedranno impegnati il libero della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Elena Rolando e l’allenatore della Idm Concorezzo Davide Delmati.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte nel corso della settimana e che avranno come protagonisti Matteo Bibo Solforati (Millenium Brescia), Helena Cazaute (Numia Vero volley Milano), Rebecca Piva (Uyba Busto Arsizio), Paolo Borello (BAM Mondovì), Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio) e Indre Sorokaite (Wash4green Pinerolo). Per la rubrica “La ricetta del Campione”, infine, due giocatrici della Bam Mondovì si metteranno all’opera per preparare uno dei loro piatti preferiti.

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì alle ore 21 sulle home-page di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, IlBustese.it e sulle rispettive pagine Facebook.