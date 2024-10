Al via Coloratissimo Autunno a Fossano: l'eccellenza del territorio cuneese protagonista [FOTO e VIDEO]

Inaugurata oggi, sabato 12 ottobre, la 24a edizione di “Coloratissimo Autunno”, la grande Mostra Mercato Ortofrutticola e Gastronomica di Fossano, manifestazione dedicata all’agricoltura, ai prodotti tipici, alla gastronomia, alle eccellenze e ai patrimoni di biodiversità di tutto il territorio cuneese.

Tanti gli eventi che coinvolgono la città in questi giorni, a cominciare dalla Strafossan, in programma domenica mattina, con gara competitiva per gli atleti e passeggiata per tutti, che attraverserà proprio il Mercato Coloratissimo di Piazza Dompè.

A due passi dalla Mostra Mercato con Coldiretti, Campagna Amica, Slow Food Fossano, il pubblico troverà il padiglione dove gustare il percorso gastronomico “Sapori d’autunno” a cura del Borgo Romanisio e delle frazioni di Fossano.

Tutto il programma lo si può trovare su https://www.visitfossano.it/.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Fossano Dario Tallone, alla vicesindaca Donatella Rattalino, alla presidente del Consiglio Comunale e Consigliere Provinciale Simona Giaccardo, all’assessore all’agricoltura Giacomo Pellegrino, all’assessore allo sport Danilo Toti e a molti componenti del Consiglio Comunale, erano presenti il senatore Giorgio Bergesio, il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, il presidente della Coldiretti Fossano Raffaele Tortalla, il sindaco di Lagnasco e presidente del Distretto del Cibo della Frutta del Monviso Roberto Dalmazzo, il referente Slow Food Marco Barberis, la presidente del comitato organizzatore della Strafossan Elena Parola, molti rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine, volontari impegnati nella manifestazione, oltre ai numerosi agricoltori, allevatori ed espositori di prodotti davvero di qualità.

La parole ai protagonisti