Con il mitico Andrea Lucchetta a scuola di Spike Ball [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione questa mattina a Cuneo all'incontro con Andrea Lucchetta, leggenda della pallavolo. Il celebre campione è stato il protagonista di Insuperabili insieme: All Together We Can Spike, appuntamento imperdibile incentrato sul gioco dello Spike Ball, il gioco della schiacciata.

L’iniziativa, organizzata da Lucky Dreams trova il supporto media del nostro quotidiano Targatocn.it all’interno degli eventi per i 20 anni della testata ed è organizzata nell'ambito del Festival dei Luoghi Comuni, in collaborazione con il Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti, A.s.d. Cuneo Granda Volley Academy, Cuneo Volley, Targatocn.it, Gino Group, Gino Young Club, Fondazione Fila Museum e Arsenale delle T-Shirt, e vedrà Lucchetta tornare nella città che lo ha visto protagonista di alcune delle sue battaglie sportive più memorabili.

Andrea Lucchetta, conosciuto per il suo carisma e per l’inconfondibile taglio di capelli, non è solo un ex giocatore, ma una vera e propria icona della pallavolo italiana. Durante la sua lunga carriera, ha giocato a Cuneo e in molte altre prestigiose squadre italiane, portando la sua energia in campo e conquistando successi internazionali. Tornare a Cuneo, dunque, non è solo un’occasione per promuovere lo sport tra i più piccoli, ma anche un simbolico ritorno alle radici di una carriera che ha ispirato generazioni di atleti.

Al centro dell'evento, lo Spike Ball, una versione didattica e propedeutica del Volley S3 che, partendo dalla schiacciata – gesto più rappresentativo della pallavolo – punta a rivoluzionare l'apprendimento dello sport. Lo Spike Ball, con la sua natura dinamica e coinvolgente, trasforma il gioco individuale in un'esperienza di squadra, insegnando ai giovani non solo le basi tecniche, ma anche il valore della collaborazione e dell’unione, principi fondamentali nello sport e nella vita.

Oltre 150 bambini sono scesi in campo a fianco del camione Lucky Lucchetta. Guarda il video: