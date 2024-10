"Lo sport come lo vedo io": concorso per giovani giornalisti "made UNVS Sezione di Bra"

"Anche in questa avventura progettuale, la numero diciassette, indubbiamente l'attenzione, la curiosità e l'interesse del mondo della scuola ha permesso di dar concretezza a quel ruolo di "formatori" certificato dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) partner dell'iniziativa - dice il presidente Giuseppe Gandino -. L'iniziativa è in vita da anni anche grazie all'impegno di tante figure dirigenti che si impegnano per un risultato che cresce di edizione in edizione, in questo caso non posso non essere riconoscente al "duo" Sergio Provera e Renato Arduino che sul palco hanno saputo ben coordinare il bellissimo momento di premiazione presentando i migliori elaborati prescelti dalle insegnanti Graziella Agnelli e Giusy Gramaglia a cui esprimo la personale stima vista la mole di lavoro profusa nel trascorso caldo periodo estivo per la correzione dei tanti elaborati".