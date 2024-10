Nuovo innesto ufficiale in casa Saluzzo. La società granata rinforza il reparto difensivo con Samuele Scotto, ex giocatore di Fossano e Alba in Serie D.

LA NOTA UFFICIALE DELL'ACSD SALUZZO

"L’Acsd Saluzzo è lieto di annunciare l’arrivo di Samuele Scotto, classe 2001, la scorsa stagione in forza all’Alba Calcio e con piú di 150 presenze in serie D.

Il difensore centrale sarà giá a disposizione di mister Cacciatore per l’incontro di domani contro la Vogherese.

Benvenuto a Saluzzo Samuele!!"