Alba, salvato un gatto incastrato nel cofano di un'auto

Recuperato e riconsegnato al suo proprietario un gatto che era rimasto incastrato nel vano motore di un'auto ad Alba nella prima mattina di oggi, domenica 13 ottobre.



Intorno alle 6.47 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba per soccorrere l'animaletto. Il conducente dell'auto si è accorto in tempo della sua presenza allertando i soccorsi.



Una volta liberato in buona salute è stato riconsegnato al proprietario.