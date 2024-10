Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele: anche la sede di Cuneo fa il pieno di iscritti

Con oltre 250.000 iscritti e una vasta rete di sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, le università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, parte del Gruppo Multiversity, si affermano come il più grande ateneo d’Italia e in Europa. In particolare, vantano un radicamento forte e attivo nelle province di Cuneo e nella confinante Liguria, grazie all’impegno delle sedi di Cuneo, Alba, Bra e Imperia, che rappresentano un polo strategico per la crescita formativa e culturale del territorio. Questo successo testimonia il crescente interesse verso un'istruzione flessibile, capace di conciliare studio e lavoro, e di offrire risposte concrete alle esigenze formative di studenti e lavoratori in un contesto in costante evoluzione

Le università digitale stanno registrando un incremento significativo delle iscrizioni anche per l’imminente anno accademico presso la sede di Confindustria Cuneo, recentemente inaugurata e già punto di riferimento per la formazione universitaria. Punto di forza dell'offerta è la possibilità di completare in sede tutto il percorso accademico (esami in presenza e discussione della tesi). Dal 15 ottobre, inoltre, nella sede di Cuneo sarà disponibile una segreteria alla quale chiedere informazioni generali o per perfezionare l'iscrizione.

L’impegno dei dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, promotori e responsabili delle sedi cuneesi e imperiese, è stato fondamentale per il successo di questa iniziativa. Con una visione lungimirante, hanno creduto nelle potenzialità del territorio e ne hanno valorizzato le risorse, favorendo non solo la crescita culturale ma anche l’impulso economico della zona.

Il modello formativo di queste università telematiche rappresenta una risposta al cambiamento rapido del mercato del lavoro, dove le competenze digitali sono ormai imprescindibili. La flessibilità della didattica online si abbina all’autorevolezza dei programmi, facilitando la crescita di oltre 15.000 studenti solo nelle sedi piemontesi e ligure, che spaziano tra triennali e magistrali.

Con un’infrastruttura tecnologica avanzata, il processo di valutazione è stato ulteriormente innovato: da quest’anno, gli studenti svolgono gli esami su tablet, in connessione diretta con la sede centrale, e ottengono risultati in tempi brevi, unendo così l’efficienza della tecnologia alla qualità accademica. I tre atenei offrono la possibilità di scegliere tra 72 corsi complessivi tra lauree triennali e corsi di alta formazione.

I CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ SAN RAFFALE

L’Università San Raffaele propone come detto un vasto ventaglio corsi di laurea triennali, magistrali e master. Tra i primi quelli in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (anche con gli indirizzi "Amministrazioni, professionisti e organizzazioni sportive" e "Organizzazione e amministrazione dei servizi sanitari e socio assistenziali"), Scienze Motorie (anche con indirizzo "Calcio"), Moda e Design Industriale (indirizzi "Design" e "Moda") e Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia.

A questi si affiancano le magistrali in Management e Consulenza Aziendale (con gli indirizzi "Economia e Management delle Organizzazioni Sportive", "Banking and Finance", "Economia e Management della Sanità e dell’Innovazione Tecnologica"). Poi Scienze delle Nutrizione Umana (anche con indirizzo "Nutraceutica") e Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Particolarmente ampia la proposta di master, tra i quali quelli in "Digital Manager 4.0: Ict e Innovazione", "Metodologie didattiche innovative", "Comunicazione Aumentativa e Alternativa", "Case Manager Infermieristico in Geriatria", "Dietologia Nutraceutica e Nutrigenomica"; "Diritto del Minore: dalla prevenzione alla tutela", "Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento", "Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’età evolutiva", "Riabilitazione cognitiva", "Assistente analista del comportamento", "Neuropsicologia dell’Età Evolutiva", "Logopedia in Età Evolutiva", "Criminologia Clinica e Scienze Forensi", "Dietologia e Nutrizione", "Medicina d’Emergenza/Urgenza e Pronto Soccorso", "Medicina Estetica e Rigenerativa", "Psicologia Scolastica".

LE PROPOSTE PEGASO

Proposte che si aggiungono a quelle già disponibili presso le sedi cuneesi e imperiesi di Pegaso e Mercatorum. Sotto le insegne della prima figurano ad oggi ben 12 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; le "triennali" in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione; le "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza, Linguistica Moderna) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite una piattaforma di e-learning dedicata, insieme a 131 master, a 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.

LAUREE E MASTER MERCATORUM

Con Mercatorum sono invece accessibili percorsi triennali in Comunicazione e Multimedialità, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Sociologia e Innovazione, Design del Prodotto e della Moda, Gastronomia Ospitalità e Territorio, Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Lingue e Mercati, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze e tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema, Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Management e Relazioni Internazionale per lo Sviluppo Economico.

La modalità telematica seguita dai tre atenei rende possibile frequentare corsi universitari anche senza la presenza fisica in aula: opportunità che agevola i lavoratori in difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro. Ai giovanissimi e adulti, neodiplomati e professionisti già affermati, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offrono una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e nei modi più consoni con un’ampia e articolata offerta tra corsi di laurea, master, esami singoli e corsi di "lifelong learning", applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali.

GUARDA IL VIDEO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le sedi di Pegaso:

Cuneo (Via Vittorio Bersezio, 9 12100 Cuneo) telefoni: 0171/292348/ 3334046328 3888172861, mail: unipegasobra.com, ecpcuneo@unipegaso.it infosedecuneo@unipegaso.it eipoint.cuneo@unimercatorum;

Sede di Alba (via Piazza Michele Ferrero 5, 12051 Alba) telefoni: 0172/209209, 393773057098, mail: infosedealba@unipegaso.it eipoint.alba@unimercatorum.it

sede di Bra (Via Cavour, 44 12042 Bra) telefoni:0172/414862, 3334046328; mail: infosedebra@unipegaso.it eipoint.bra@unimercatorum.it;

sede di Imperia (Piazza E. De Amicis, 7 18100 Imperia)telefono: 0183 680958, mail: multiversityimperia@gmail.com, eipoint.imperia@unimercatorum.it