Le opere di Franco Alessandria a Lesegno con Marengo, il cavallo che ricorda le imprese di Napoleone in paese [FOTO E VIDEO]

Una scelta non casuale quella di portare il cavallo realizzato da Alessandria, in occasione della rievocazione napoleonica a Cherasco lo scorso aprile, perché grazie all’impegno dello storico Mario Boetti dell’associazione “Lesegno vive”, sono stati recuperati importanti documenti che tramandano un curioso episodio storico legato a Bonaparte: il salvataggio del suo cavallo, che avvenne nel 1796 proprio a Lesegno, grazie a un brillante veterinario locale.

Nell'aprile del 1796 Luciano venne chiamato da Napoleone per curare il suo cavallo, ferito pochi giorni prima in battaglia a Cosseria e riuscì a salvarlo. Rifiutata una cospicua ricompensa Napoleone lo invitò a seguirlo in Francia, ma il veterinario non accettò.