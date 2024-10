Le feste natalizie si avvicinano: scopri il nuovo catalogo dei Mercatini di Natale

Polaris Viaggi, rinomata agenzia viaggi di Bagnolo Piemonte, offre quest'anno un'ampia selezione di viaggi per chi desidera immergersi nell'atmosfera incantata dei migliori Mercatini di Natale in Europa. Tra le mete proposte spiccano città affascinanti come Bolzano, Courmayeur, Montreux, Lugano, Napoli, Parigi, Praga, Londra e molte altre. Un'occasione importante per scoprire le tradizioni natalizie locali, assaporare specialità gastronomiche e trovare regali artigianali di ogni tipo.

I Mercatini di Natale rappresentano una tradizione secolare in molte città europee, risalente al Medioevo. Originari delle regioni germaniche, sono diventati un simbolo del periodo natalizio, offrendo non solo prodotti locali, ma anche un’esperienza culturale unica. Le bancarelle decorate, le luci scintillanti e i profumi di dolci e vin brulé creano un’atmosfera magica che attira ogni anno milioni di visitatori. In aggiunta agli acquisti, questi mercati sono un luogo di aggregazione, dove le famiglie si ritrovano per vivere insieme il calore delle feste.

Oltre a fornire esperienze di viaggio indimenticabili, Polaris Viaggi invita i propri clienti a compiere un gesto di solidarietà. All'interno dell'agenzia, infatti, è stata collocata una speciale cassettina dove è possibile lasciare le monete straniere avanzate dai viaggi. Non importa se si tratta di dollari, sterline, bat thailandesi o fiorini: ogni piccola donazione viene raccolta e, alla fine dell'anno, convertita in euro. Il ricavato viene interamente devoluto alla ricerca sul cancro presso l'Istituto di Candiolo, un centro d'eccellenza in Piemonte.

Questa iniziativa rappresenta un piccolo, ma significativo gesto a cui tutti possono partecipare, trasformando i rimasugli dei propri viaggi in un aiuto concreto per la lotta contro il cancro. Polaris Viaggi dimostra così che viaggiare non è solo un modo per esplorare il mondo, ma anche per fare del bene, regalando un Natale di speranza a chi ne ha più bisogno.

Aldo Bruno, titolare di Polaris Viaggi, sottolinea: "… abbiamo voluto unire il piacere del viaggio a un'iniziativa che faccia del bene. Polaris Viaggi è da sempre orientata a mettere il cliente al centro delle proprie attenzioni, cercando di soddisfare le sue esigenze con soluzioni personalizzate e esperienze su misura. Invito tutti i nostri clienti a partecipare, anche con un piccolo gesto, perché ogni contributo può fare la differenza nella ricerca contro il cancro. Crediamo fortemente che viaggiare sia un modo per arricchirsi interiormente e contribuire al benessere della collettività".

Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.polarisviaggi.it/ o contatta Aldo Bruno al numero 333-7121773.