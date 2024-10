A Cuneo in scena lo spettacolo "ALMENOPAUSA"

Un monologo divertente, arguto, provocatorio, per abbattere pregiudizi e stereotipi, e sdrammatizzare la paura di invecchiare. Uno spettacolo dissacrante sul tabù della menopausa e su come godersi la vita da boomer, prendendosi cura di sé

Andrà in scena anche a Cuneo lo spettacolo ALMENOPAUSA, di Valeria Cavalli e Gianna Coletti, per la regia Renzo Alessandri, in programma sabato 26 ottobre alle ore 20:45 all'Auditorium Foro Boario.