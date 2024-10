Attività fisica: l’importanza dell’integrazione vitaminica

L’attività fisica regolare associata a un’alimentazione equilibrata è spesso raccomandata dai medici in quanto risulta utile per mantenere il peso forma, per la salute cardiovascolare e per il benessere psicofisico in generale. La sedentarietà, infatti, è considerata uno dei fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di sviluppare alcune condizioni patologiche fra cui l’ipertensione arteriosa (pressione alta), il sovrappeso e l’obesità, il diabete, l’osteoporosi ecc.

Ci sono vari livelli di attività fisica ed è opportuno consultarsi con il proprio medico curante per stabilirne le corrette intensità e frequenza.

In molti casi, soprattutto se si svolge attività sportiva a medio-alta intensità, può essere utile il ricorso a un’integrazione vitaminica, in particolare ricorrendo a vitamine come quelle del gruppo B, la C, la D3 e la E.

Cerchiamo quindi di capire il perché di questa utilità scoprendo innanzitutto a cosa serve la vitamina D3 poiché la sua importanza in ambito sportivo è talvolta sottovalutata.

La vitamina D3: importanza per gli sportivi

Lo sport è importante per lo stato di salute generale, ma è un dato di fatto che mette alla prova l’apparato muscolo-scheletrico (ossa, articolazioni e muscoli). È per questo motivo che è importante mantenerlo in piena forma con regolari allenamenti e supportarlo con un’alimentazione equilibrata. Se poi l’attività sportiva viene svolta a medio-alta intensità e con una frequenza regolare, l’integrazione con vitamina D3 può essere di grande utilità poiché è una sostanza che favorisce l’assorbimento di calcio e fosforo, fondamentali per lo sviluppo e il mantenimento del tessuto osseo. La vitamina D3 favorisce inoltre il benessere del sistema immunitario e dà anche il suo contributo al mantenimento della normale funzione muscolare. Ben si comprende come tutto ciò sia importante per le persone attive.

Vitamine del gruppo B: utili per il metabolismo energetico

La maggior parte delle vitamine del gruppo B è coinvolta nella trasformazione degli alimenti assunti in energia. Particolarmente utile per lo sportivo è la vitamina B12, coinvolta nella produzione dei globuli rossi (che fra le loro funzioni hanno anche quella di portare l’ossigeno ai muscoli), nel metabolismo energetico (favorisce la conversione degli alimenti in glucosio) e nel funzionamento del sistema nervoso. Altre vitamine del gruppo B che possono risultare particolarmente utili per gli sportivi, ma non solo, sono la B1, la B2 e la B6.

Vitamina C: una sostanza antiossidante

La vitamina C, altrimenti nota come acido ascorbico, è forse la vitamina più conosciuta. Com’è noto, è una vitamina idrosolubile dotata di notevoli proprietà antiossidanti ed è quindi utile per contrastare l’inevitabile stress ossidativo che l’attività sportiva determina. È utile anche a ridurre il danno muscolare indotto dall’esercizio fisico e ha un ruolo non indifferente nel supportare il sistema immunitario; questo risulta particolarmente importante in chi pratica le attività di endurance (come per esempio la maratona) che comportano allenamenti lunghi e intensi.

Vitamina E: importante per la riparazione muscolare

La vitamina E è una vitamina liposolubile che viene spesso consigliata agli sportivi. Sono note le sue proprietà antiossidanti, ma forse la sua azione più significativa per lo sportivo è la riparazione dei tessuti muscolari danneggiati dagli allenamenti intensi; favorisce infatti il processo riparativo e anch’essa, come la vitamina C, ha un ruolo importante nel sostenere il sistema immunitario.