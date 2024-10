A Tarantasca, domenica, la festa delle leve

L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore tutti i rappresentanti delle Leve per la collaborazione nell’organizzazione della festa, il Gruppo Picchio Rosso e tutto il suo staff per il catering e per l’ottimo pranzo servito, i parroci per la celebrazione religiosa, Daniela Busso e Lorenzo Cerciello per l’intrattenimento musicale, Sandra Nicolino per i servizi fotografici, il Gruppo Donatori Sangue, i vari collaboratori che si sono resi disponibili per rendere possibile la giornata e tutti i partecipanti che hanno allietato i festeggiamenti.