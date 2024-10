Ciclismo femminile: a Bergamo il 15° successo stagionale di Nicole Bracco

San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, ha ospitato ultima prova di Coppa Italia di ciclismo femminile su strada per Donne Esordienti e Allieve.

Dopo una lunga e appassionate stagione partita il 24 marzo da Vò Vecchio (Padova) cala il sipario sul palcoscenico del ciclismo femminile italiano su strada del 2024. L'ultimo atto, l'ultima fatica per coronare il sogno del titolo italiano a squadre.

Nicole Bracco, saviglianese portacolori della compagine SC Cesano Maderno, fissa il suo quindicesimo sigillo stagionale su ventinove gare disputate.

Un dominio incontrastato che regala al team di patron Giuseppe Fontana diretto da Guido Roncolato l'ambitissimo titolo di campionesse D'Italia per la categoria Donne Esordienti.

Un riconoscimento ai meriti di una squadra formata da atlete di altissimo livello: Nicole Bracco, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Martina Pianta e Vittoria Vitillo e da uno staff tecnico di vera eccellenza.

Una gara lunga 40,3 chilometri per le donne esordienti del primo anno con un tracciato prevalentemente piatto, caratterizzato nel finale da due lievi ascese e da un ultimo chilometro molto tecnico per raggiungere il rettilineo d'arrivo posto in via Camozzi sede dell'azienda LVF S.p.a. Valve Solutions, main sponsor dell’evento.

Una prova caratterizzata da molteplici allunghi e tentativi di fuga, sempre ricuciti dal gruppo delle migliori e da un attento lavoro di squadra della SC Cesano Maderno.

L'ultimo tentativo di fuga in solitaria di una atleta trentina, iniziato a meno di 5 chilometri dal traguardo, ha visto un riaggancio a soli 300 metri dall'arrivo con uno strepitoso sprint lanciato da Nicole Bracco.

L'atleta cuneese taglia il traguardo braccia al cielo e con largo margine di vantaggio sulla seconda e terza piazza, la veneta Giorgia Valentina Timis del Team Breganze Millennium e la toscana Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini-San Miniato.

Degni di nota gli importanti piazzamenti delle atlete "Cesanine" che hanno contribuito preziosamente alla conquista dell’ambito titolo: Martina Pianta sesta classificata, Vittoria Vitillo sedicesima e Ingrid Corno ventunesima.

In Coppa Italia le prove donne esordienti vengono effettuate a categorie separate: per le ESO 2 e per le Donne Allieve una variante con l'inserimento della salita Colle dei Pasta negli ultimi 10 chilometri di gara ha determinato una importante selezione in entrambe le prove.

Da segnalare la vittoria di Elisa Sansottera Paiusco (JU Green Grola Minore) per le ESO2 e di Azzurra Ballan (UC Giorgione) per le allieve, figlia d'arte di Alessandro Ballan campione del mondo su strada 2008 a Varese tra i professionisti.

Per la SC Cesano Maderno e le sue atlete esordienti giunge l'onore e il diritto di sfoggiare per l'intera stagione 2025 lo scudetto tricolore di campionesse d'Italia.