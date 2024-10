Dal Tartufo al Marrone, un viaggio tra i prodotti simbolo della cuneesità [VIDEO]

A pochi giorni dall'inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che ha portato alla ribalta internazionale le Langhe, c'è un altro prodotto, eccellenza delle montagne cuneesi, che si appresta ad essere celebrato e valorizzato.



Domani, martedì 15 ottobre, alle 18 in Sala San Giovanni a Cuneo, in via Roma, verrà inaugurata la Fiera Nazionale del Marrone e venerdì 18 con il taglio del nastro si avvierà l'esposizione con i produttori. Si sono iscritti oltre duecento espositori, numerose le regioni italiane rappresentate con un’apertura internazionale data dall’arrivo di una quindicina di produttori francesi.



Cuneo e Alba, marrone e tartufo, insieme per la stessa terra. Un legame che verrà sancito ulteriormente in occasione dell'inaugurazione con la partecipazione dell'Ente Fiera del Tartufo di Alba.



L’assessora comunale alle Manifestazioni Sara Tomatis, illustrando il programma, ha evidenziato che “la Fiera quest’anno valorizzerà ancora di più il legame con le valli del Cuneese, nel percorso di Cuneo città alpina. L’inaugurazione della Fiera avrà invece lo sguardo rivolto a un’altra eccellenza del nostro territorio: il tartufo. Marrone e tartufo insieme, per dare forza al Cuneese”.

GUARDIAMO QUI LA SUA INTERVISTA:





Giunta alla sua 25 esima edizione, la Fiera Nazionale del Marrone assumerà quindi ancora più rilevanza in concomitanza con il titolo conferito a Cuneo di Città Alpina. E per questo sarà maggiore la connessione con le varie declinazioni possibili. Diventa così un altro tassello del cammino che il Comune di Cuneo ha iniziato nel 2022, quando è stata istituita la delega dedicata alla metro-montagna. L’appuntamento del 2024 getta due ponti: uno è ancora, verso le valli cuneesi e verso quel pezzo di economia montana che vede nel castagno e nel suo frutto un asset importante, da valorizzare e sostenere. L’altro verso la città di Alba, per condividere la ricchezza di un altro prodotto prezioso della terra cuneese: il tartufo.

E poi c’è la storia, la tradizione. Sono decine le castagnate che si svolgono nelle comunità cuneesi in queste settimane. La castagna è a tutti gli effetti nel nostro DNA e non possiamo assolutamente ignorarlo.

Le castagnate troveranno spazio privilegiato all’interno di questa 25º edizione della fiera del marrone. Saranno loro ad animare la festa. Una festa che dal 18 al 20 ottobre prenderà corpo e vita in piazza Galimberti, via Roma e Piazza Virginio con fattorie didattiche, laboratori, animazione per bambini e famiglie.