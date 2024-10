Creatività, partecipazione e condivisione protagoniste alla sesta edizione del Festival dei Luoghi Comuni

Grande partecipazione al “Festival dei Luoghi Comuni” 2024 che ha portato in città tante novità: Andrea Lucchetta, tornato dopo tanti anni a Cuneo per far giocare i più piccoli al gioco della schiacciata; una storia di Topolino ambientata in città in omaggio a Cuneo Città Alpina 2024; una giornata di Editathon in collaborazione con Wikimedia Italia. Il festival ha offerto anche due spettacoli al Teatro Toselli, il radiodramma in cuffia di Olimpicamente e il concerto benefico di Omar Pedrini con Aido Piemonte Odv. Il festival ha inoltre avviato una collaborazione sinergica con il “Cuneo Bike Festival” che ha portato intense storie di partecipazione su due ruote. Non sono mancate, infine, riflessioni più profonde tra geopolitica e antropologia ma anche spensierate degustazioni in compagnia di esperti della buona tavola.

“Quest’anno la sfida era far partecipare: sembra semplice sulla carta ma è piuttosto difficile in realtà – racconta Andrea Borri, presidente dell’associazione culturale Cuadri – Il sold out con le scuole e la corsa al Topolino e al voler conoscere la redazione sono stati emozionanti. Così come la partecipazione dei bambini all’evento organizzato con Lucchetta e l’impegno dimostrato dagli enti del territorio, che ringrazio, per correggere e ampliare la presenza della nostra città su Wikipedia. Una piacevole scoperta anche la connessione con il Cuneo Bike Festival che ha dato spazio alla partecipazione su due ruote e, tra i tanti ospiti, un vero onore accogliere un personaggio di rilievo come Bernardino Regazzoni, già Ambasciatore di Svizzera. Guardiamo con fiducia alla prossima edizione, pronti a scardinare un nuovo luogo comune”.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’associazione culturale Cuadri che ringrazia per la collaborazione Limes – Rivista italiana di geopolitica, Panini Comics, Wikimedia Italia, Europe Direct Cuneo, Cuneo Bike Festival, Federvolley Comitato territoriale Cuneo-Asti, Cuneo Granda Volley, Cuneo Volley ed AIDO Piemonte, AIDO Provinciale Cuneo e Aido Intercomunale Cuneo-Borgo San Dalmazzo. Il Festival è stato realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio e ha ottenuto il patrocinio di Provincia di Cuneo e CONI Comitato Regionale Piemonte. L’appuntamento con Andrea Lucchetta è stato realizzato con il sostegno di Gino Young Club e del gruppo Gino e di Targato Cn, Fondazione Fila e Arsenale delle T-shirt, in qualità di partner tecnici.

LE CRONACHE DEL FESTIVAL DEI LUOGHI COMUNI 2024

A dare il via al Festival ci hanno pensato l’associazione Cuadri e il Comune di Cuneo che hanno consegnato 4.200 copie del Topolino n. 3594, in cui compare la storia ““Zio Paperone, le GM e lo spirito alpino” ambientata a Cuneo, alle scuole primarie e secondarie di I grado della città. Le prime mattinate sono state dedicate ai laboratori per le scuole primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con il magazine “Topolino”, presso il Rondò dei Talenti che hanno coinvolto oltre 250 studenti. Protagonisti ancora topi e paperi allo Spazio Varco, sabato pomeriggio, per un partecipato incontro con Serena Colombo, coordinatrice editoriale di Topolino, Alessandro Sisti, sceneggiatore e dei disegnatori Simona Capovilla e Blasco Pisapia che hanno incantato grandi e piccini rispondendo ad innumerevoli domande, durante la restituzione del progetto “Cuneo Città alpina a fumetti”.

Tra le iniziative dedicate alle scuole, gli studenti delle secondarie di secondo grado si sono ritrovati al cinema Monviso per riflettere con gli analisti geopolitici di Limes, Federico Petroni e Giacomo Mariotto, sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nei conflitti contemporanei. Sempre grazie alla collaborazione con la rivista Limes, lo Spazio Incontri di Fondazione CRC ha ospitato per la prima serata del Festival uno degli ospiti più illustri, Bernardino Regazzoni, già Ambasciatore di Svizzera, e l’analista geopolitico Federico Petroni che hanno analizzato il ruolo della “Svizzera: come essere neutrali e partecipare.

Di partecipazione si è parlato anche dal punto di vista culinario con due incontri degustazione condotti del giornalista gastronomade, Vittorio Castellani aka Chef Kumalé che ha conquistato il pubblico con storie e suggestioni grazie anche all’intervento dell’antropologa dell’alimentazione Lucia Galasso e della presidente dell’Associazione Interculturale Karmadonne A.P.S., Angela Inglese, il giovedì pomeriggio e della giornalista Cinzia Scaffidi con Eleonora Nai e Annarita Belliardo dell’Atelier Mal’Erba il venerdì sera. Il tutto condito con momenti di condivisione di appetitosi assaggi, annessi ad altrettanti stuzzicanti aneddoti gastronomici.

Due gli appuntamenti grazie alla preziosa sinergia con il “Cuneo Bike Festival” che hanno visto alternarsi presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC, le riflessioni su partecipazione e sport del campione paralimpico di handbike Diego Colombari con Lorenzo Ingrosso del team Policumbent del Politecnico di Torino il venerdì sera e del ciclista Alan Marangoni con il giornalista Filippo Cauz la domenica pomeriggio.

Protagonista ancora lo sport il sabato mattina, presso la palestra ex media 4, dove il campione Andrea Lucchetta ha proposto agli oltre 150 bambini in campo il gioco della schiacciata, lo Spike ball, con un’ampissima partecipazione di famiglie e pubblico. Il pomeriggio del sabato, invece, il giornalista Darwin Pastorin e l’antropologo Bruno Barba hanno intrattenuto il pubblico con un’analisi intellettuale sul ruolo del calcio nella cultura e nella società contemporanea.

A porte chiuse ma di grande soddisfazione, la giornata di Editathon su Cuneo in collaborazione con Wikimedia Italia, organizzata con un gruppo di lavoro di “esperti” di Cuneo, formato da rappresentanti del mondo culturale ed istituzionale locale, affiancati da volontari wikipediani regionali e membri dello staff nazionale. Una squadra multidisciplinare composta da tante e differenti realtà ha risposto alla chiamata dell’associazione Cuadri, dando il via ad un lavoro unico nel suo genere, aggiornando le voci della famosa piattaforma e inserendone di nuove.

Al Teatro Toselli, il regista Sergio Ferrentino ha portato in scena “Olimpicamente. Pensieri, parole, opere e campioni” commuovendo il pubblico in sala e facendo scoprire il lato fragile e, spesso tragico, delle vite dei più grandi atleti del mondo dando voce, in cuffia, alle loro emozioni. A chiudere il Festival, sempre al Teatro Toselli, ci ha pensato il concerto benefico in collaborazione con Aido Piemonte Odv che ha visto la giovane cantante Alice Isnardi, il talentuoso cantautore Alessandro Casalis accompagnato al piano e il trio dello straordinario Omar Pedrini dare vita ad un coinvolgente spettacolo solidale.