Uomo investito lungo la ferrovia Torino-Cuneo: circolazione bloccata tra Moncalieri e Trofarello

Traffico ferroviario bloccato, questa mattina, nel tratto tra Moncalieri e Trofarello. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, un uomo sarebbe stato investito e travolto da un treno che stava passando in quel momento lungo la linea che collega Torino a Cuneo, via Fossano.



I fatti si sono verificati poco prima delle 8 e sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria per le verifiche del caso. Non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario.



Intanto, per il momento la circolazione è bloccata sia per quanto riguarda la Torino-Savona che per quanto riguarda la Torino-Genova