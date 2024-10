Narzole, l’associazione Movimento per la Vita presenta “Più vivi più umani”, mostra su giovani santi

C'è Carlo Acutis e con lui altri giovani testimoni della fede. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la sede locale dell’associazione Movimento per la Vita di Narzole presenta “Più vivi più umani”, la mostra su giovani santi in calendario dal 19 ottobre al 3 novembre, presso Casa Balocco (via Garibaldi, fronte chiesa San Bernardo), a Narzole