Riprendono i corsi Yoga con la promozione dell’U.S. ACLI

Il 5 novembre prossimo, nella palestra della scuola elementare “L. Einaudi” di via XX Settembre a Cuneo, ci sarà l’avvio ad un nuovo corso di Yoga, rivolto a tutti coloro che intendono iniziare o approfondire la pratica dello Yoga secondo l'insegnamento Viniyoga.

Questa tecnica si basa sulla corretta applicazione delle tecniche psicosomatiche dello Yoga classico e considera di fondamentale importanza un loro adattamento alle possibilità, alle esigenze e alle aspirazioni di ogni praticante.

Appuntamenti il martedì, dalle ore 18 alle ore 19, per la durata di due trimestri.

Ai partecipanti verrà rilasciata la tessera U.S ACLI.

Le lezioni saranno tenute da Ornella Ghigo, insegnante e formatrice da 30 anni, che sottolinea:

“Il nuovo corso di Yoga è rivolto a tutti, donne e uomini, principianti e non, senza limiti di età, nello spirito della adattabilità e della gentilezza del Viniyoga”

Ornella Ghigo ha approfondito l'approccio terapeutico dello Yoga partecipando alla formazione Yoga Cikitsa ed è in possesso del diploma di Master in "Yoga Studies. Corpo e Meditazione nelle tradizioni dell'Asia" dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Collabora con il Circolo U.S. ACLI ASD Cuneo Sportinsieme, tenendo corsi Yoga per adulti e lezioni per bambini presso la Scuola Primaria.

L’U.S. ACLI si farà carico del 50% della quota di iscrizione per tutti i Dirigenti, Dipendenti e Promotori del Sistema Acli Cuneese che parteciperanno al corso.

Per iscrizioni o chiarimenti, contattare il n. 338.6706149.